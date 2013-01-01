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Ремонт Айфона 6

Цены от 590 руб., сроки, виды неисправностей, отзывы, гарантия на ремонт iPhone 6 в Нижнем Новгороде

Наши специалисты сертифицированы Apple
по программам iOS AciT и Mac ACMT.
  • Ремонтируем по регламентам Apple
  • Обеспечиваем конфиденциальность данных
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Экспресс ремонт iPhone 6 при вас!

Наименование работ Время работ, ЧЧ:ММ Гарантия, месяцев Стоимость деталей Стоимость работ Итого Оформить заявку
Диагностика
Ваша неисправность выявляется после диагностики
Сроки:
00:00
Гарантия:
-
Запчасть:
0
Работа:
0
Итого:
от 0
Замена устройства
Официальная замена устройств не старше 2 лет на новое с гарантией Apple
Сроки:
00:00
Гарантия:
12 мес.
Запчасть:
Работа:
7 290
Итого:
7 290
Замена экрана + подарок
Экран Retina HD с сенсором, подсветка и стекло.
Стекло экрана разбилось, не реагирует на касания, не горит или горит одним цветом
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
2 000
Работа:
420
Итого:
2 420
Замена экрана (Original) + подарок
Экран Retina HD с сенсором, подсветка и стекло. Запчасть класса Original.
Стекло экрана разбилось, не реагирует на касания, не горит или горит одним цветом
Сроки:
00:25
Гарантия:
3 мес.
Запчасть:
1 400
Работа:
420
Итого:
1 820
Замена стекла экрана
Экран Retina HD с сенсором, подсветка и стекло.
Стекло экрана разбилось, но в остальном функционал сохранился, изображение цело
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
1 600
Работа:
420
Итого:
2 020
Замена аккумулятора
Аккумуляторная батарея с оригинальным контроллером, емкостью идентичной оригиналу. Проклейка АКБ входит в стоимость.
Быстро разряжается, выключается
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
1 100
Работа:
420
Итого:
1 520
Замена аккумулятора (Original)
Аккумуляторная батарея класса Original. Проклейка АКБ входит в стоимость.
Быстро разряжается, выключается
Сроки:
00:25
Гарантия:
3 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Чистка от пыли и загрязнений
Плохо идет заряд устройства, плохо слышно в динамиках и микроффоне, пыль на камере
Сроки:
00:45
Гарантия:
-
Запчасть:
0
Работа:
220
Итого:
220
Чистка после воды
iPhone попал в воду
Сроки:
00:45
Гарантия:
-
Запчасть:
0
Работа:
720
Итого:
720
Восстановление ПО, перепрошивка
Перепрошивка / Восстановление ПО
Сроки:
01:00
Гарантия:
-
Запчасть:
0
Работа:
920
Итого:
920
Замена разъема зарядки
Шлейф в сборе с основным микрофоном и коннекторами.
iPhone не заряжается или не определяется компьютером
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
1 000
Работа:
420
Итого:
1 420
Выпрямление корпуса
Корпус деформирован
Сроки:
01:00
Гарантия:
-
Запчасть:
0
Работа:
920
Итого:
920
Замена корпуса
Оригинальный корпус (либо идентичный оригиналу аналог) в сборе с боковыми гранями, линзой камеры.
Корпус погнулся, поцарапался
Сроки:
01:00
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
1 300
Работа:
920
Итого:
2 220
Замена кнопки Home (Домой)
Не работает кнопка Home (Домой)
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена кнопки Touch ID (Отпечаток)
Оригинальный шлейф кнопки Домой с датчиком Touch ID. Имеет привязку к системной плате. После замены сканер Touch ID работать не будет.
Не работает кнопка Touch ID (Отпечаток)
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена кнопки Power (Вкл/Выкл)
Оригинальный шлейф в сборе с вcпышкой True Tone, микрофоном основной камеры
Проблемы с кнопкой включения
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена кнопок громкости
Проблемы с кнопками громкости
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена переключателя виброрежима
Проблемы с кнопкой переключателя виброрежима
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена кнопки Home (Домой)
Не работает кнопка Home (Домой)
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена кнопки Touch ID (Отпечаток)
Оригинальный шлейф кнопки Домой с датчиком Touch ID. Имеет привязку к системной плате. После замены сканер Touch ID работать не будет.
Не работает кнопка Touch ID (Отпечаток)
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена разъема наушников
Нет звука в наушниках
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
1 000
Работа:
420
Итого:
1 420
Замена датчика приближения/света
Не гаснет экран при разговоре
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
800
Работа:
420
Итого:
1 220
Замена фронтальной / передней камеры
Оригинальная HD‑камера FaceTime 1.2 Мп.
Не работает передняя камера
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
800
Работа:
420
Итого:
1 220
Замена основной/задней камеры
Камера iSight 8 Мп, оригинальная.
Не работает задняя камера
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
800
Работа:
420
Итого:
1 220
Замена разговорного / слухового динамика
Плохо слышно собеседника при разговоре
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена основного/музыкального динамика
Проблемы с громким звуком, с музыкой
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена виброзвонка
Нет вибрации
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
700
Работа:
420
Итого:
1 120
Замена микрофона
При разговоре меня не слышно
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
1 000
Работа:
420
Итого:
1 420
Не включается, не заряжается
Замена аккумулятора
Сроки:
00:25
Гарантия:
6 мес.
Запчасть:
1 000
Работа:
420
Итого:
1 420
Не помню пароль
Снятие пароля
Сроки:
01:00
Гарантия:
-
Запчасть:
0
Работа:
920
Итого:
920
Моей неисправности тут нет
Выявляется после звонка :)
Сроки:
00:00
Гарантия:
-
Запчасть:
0
Работа:
0
Итого:
от 0
Наименование работ Время работ, ЧЧ:ММ Гарантия, месяцев Стоимость деталей Стоимость работ Итого Оформить заявку
Замена контроллера зарядки
Быстро разряжается, греется, не заряжается
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
3 720
Итого:
3 720
Замена контроллера питания
Не включается, греется на зарядке
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
4 220
Итого:
4 220
Замена аудиокодека
Динамики, микрофон, помехи при разговоре
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
3 920
Итого:
3 920
Замена контроллера тачскрина
Не работает сенсор / область сенсора
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
4 220
Итого:
4 220
Замена микросхемы подсветки / питания дисплея
Нет изображения / нет подсветки
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
4 220
Итого:
4 220
Замена коннектора камеры / драйвера вспышки
Не работает камера основная / фронтальная
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
3 220
Итого:
3 220
Замена кп модема / реболл процессора модема
Нет сети, пропадает сигнал, не видит Sim, нет прошивки модема, сбой активации
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
4 220
Итого:
4 220
Ремонт модемной части
Плохой сигнал, не работает 3G
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
3 720
Итого:
3 720
Реболл NAND FLASH
Перезагружается, DFU, ошибка восстановления
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
4 220
Итого:
4 220
Замена / реболл микросхемы Wi-Fi
Серый Wi-Fi не активный, плохой прием сигнала
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
3 720
Итого:
3 720
Замена микросхем
Не работают датчики, неверная геолокация, не работает автоповорот экрана, не работает компас
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
4 220
Итого:
4 220
Восстановление дорожек под гильзой
Нет изображения и подсветки
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
3 220
Итого:
3 220
Другой ремонт платы
Выявляется после диагностики
Сроки:
более 3 суток
Гарантия:
1 мес.
Запчасть:
0
Работа:
1 480
Итого:
1 480
Диагностика
0
Гарантия (месяцев): -
Время (ЧЧ:ММ): 00:00
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 0
Итого: от 0
Замена устройства
7 290
Гарантия (месяцев): 12 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:00
Стоимость деталей:
Стоимость работ: 7 290
Итого: 7 290
Замена экрана + подарок
2 420
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 2 000
Стоимость работ: 420
Итого: 2 420
Замена экрана (Original) + подарок
1 820
Гарантия (месяцев): 3 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 1 400
Стоимость работ: 420
Итого: 1 820
Замена стекла экрана
2 020
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 1 600
Стоимость работ: 420
Итого: 2 020
Замена аккумулятора
1 520
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 1 100
Стоимость работ: 420
Итого: 1 520
Замена аккумулятора (Original)
1 120
Гарантия (месяцев): 3 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Чистка от пыли и загрязнений
220
Гарантия (месяцев): -
Время (ЧЧ:ММ): 00:45
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 220
Итого: 220
Чистка после воды
720
Гарантия (месяцев): -
Время (ЧЧ:ММ): 00:45
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 720
Итого: 720
Восстановление ПО, перепрошивка
920
Гарантия (месяцев): -
Время (ЧЧ:ММ): 01:00
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 920
Итого: 920
Замена разъема зарядки
1 420
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 1 000
Стоимость работ: 420
Итого: 1 420
Выпрямление корпуса
920
Гарантия (месяцев): -
Время (ЧЧ:ММ): 01:00
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 920
Итого: 920
Замена корпуса
2 220
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 01:00
Стоимость деталей: 1 300
Стоимость работ: 920
Итого: 2 220
Замена кнопки Home (Домой)
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена кнопки Touch ID (Отпечаток)
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена кнопки Power (Вкл/Выкл)
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена кнопок громкости
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена переключателя виброрежима
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена кнопки Home (Домой)
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена кнопки Touch ID (Отпечаток)
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена разъема наушников
1 420
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 1 000
Стоимость работ: 420
Итого: 1 420
Замена датчика приближения/света
1 220
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 800
Стоимость работ: 420
Итого: 1 220
Замена фронтальной / передней камеры
1 220
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 800
Стоимость работ: 420
Итого: 1 220
Замена основной/задней камеры
1 220
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 800
Стоимость работ: 420
Итого: 1 220
Замена разговорного / слухового динамика
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена основного/музыкального динамика
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена виброзвонка
1 120
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 700
Стоимость работ: 420
Итого: 1 120
Замена микрофона
1 420
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 1 000
Стоимость работ: 420
Итого: 1 420
Не включается, не заряжается
1 420
Гарантия (месяцев): 6 мес.
Время (ЧЧ:ММ): 00:25
Стоимость деталей: 1 000
Стоимость работ: 420
Итого: 1 420
Не помню пароль
920
Гарантия (месяцев): -
Время (ЧЧ:ММ): 01:00
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 920
Итого: 920
Моей неисправности тут нет
0
Гарантия (месяцев): -
Время (ЧЧ:ММ): 00:00
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 0
Итого: от 0
Замена контроллера зарядки
3 720
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 3 720
Итого: 3 720
Замена контроллера питания
4 220
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 4 220
Итого: 4 220
Замена аудиокодека
3 920
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 3 920
Итого: 3 920
Замена контроллера тачскрина
4 220
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 4 220
Итого: 4 220
Замена микросхемы подсветки / питания дисплея
4 220
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 4 220
Итого: 4 220
Замена коннектора камеры / драйвера вспышки
3 220
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 3 220
Итого: 3 220
Замена кп модема / реболл процессора модема
4 220
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 4 220
Итого: 4 220
Ремонт модемной части
3 720
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 3 720
Итого: 3 720
Реболл NAND FLASH
4 220
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 4 220
Итого: 4 220
Замена / реболл микросхемы Wi-Fi
3 720
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 3 720
Итого: 3 720
Замена микросхем
4 220
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 4 220
Итого: 4 220
Восстановление дорожек под гильзой
3 220
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 3 220
Итого: 3 220
Другой ремонт платы
1 480
Гарантия (месяцев): 1 мес.
Время (ЧЧ:ММ): более 3 суток
Стоимость деталей: 0
Стоимость работ: 1 480
Итого: 1 480
Оставить заявку на ремонт

* Скидка на ремонт iPhone 6 распространяется на работу. При замене более 2-х и более деталей скидка составит 15%
** Гарантия распространяется на все установленные детали. Ознакомится с условиями гарантийного ремонта можно тут!
Заявка на ремонт

Запланированный заранее или срочный ремонт iPhone 6 в Нижнем Новгороде предлагает провести на выгодных для клиента условиях сеть сервисных центров нашей компании. Наши представительства, имея доступное месторасположение, максимально комфортны для обращения жителей различных районов нашего города. Достаточно однажды воспользоваться нашими услугами, чтобы по достоинству оценить их высокое качество.

Профессионализм на каждом этапе

Даже высокое качество материалов яблочных смартфонов не позволяет им работать вечно. Любая техника имеет свой срок службы, следовательно, любому владельцу однажды может понадобиться ремонт айфон 6.

  • Используем современные технологии. Неисправность смартфона возникла неожиданно, Вы не можете определить причину неработоспособности iPhone, либо после падений серьезно пострадал экран или корпус мобильного телефона? В любом случае первым и обязательным этапом начала нашего сотрудничества станет полноценная аппаратная диагностика смартфона, цель которой – максимально точное выявление дефектов. Как и все последующие манипуляции, данное исследование проводится на профессиональном высокотехнологичном оборудовании.
  • Профессионализм персонала. Даже качественное оборудование и инструмент принесут мало пользы, если окажутся в руках дилетанта. Только высокий профессионализм, регулярное обучение и постоянно совершенствуемые в процесс ежедневной работы навыки, позволяют нашим специалистам выполнять гарантированно качественный ремонт, устраняя неисправности любой сложности, укладываться в строго отведенные сроки, лично отвечать за дальнейшую работоспособность восстановленного смартфона.
  • Условия работы. Сеть наших сервисных центров предоставляет комплексные услуги по ремонту любой техники, отмеченной знаком надкусанного яблока, работая без перерыва на выходные и праздничные дни, без обеда, с утра и до позднего вечера.

Сочетание высокого качества оказываемых услуг и при этом довольно низкого ценового диапазона, а также высокая репутация нашего сервиса позволяет нам быть полезными большому количеству постоянных и потенциальных клиентов.

Ремонт iPhone 6 – используем только качественные материалы

Наши сервисные центры занимаются полным восстановлением техники, выпускаемой корпорацией Apple. В том числе мы предоставляем весь перечень услуг по ремонту айфон 6, осуществляя полный цикл возможных работ: замена стекла, дисплея, замена батареи iPhone 6, многокомпонентный сложный ремонт и другие работы.

  • Абсолютная гарантия качества. Каждая, даже незначительная на первый взгляд поломка мобильного помощника серьезно осложняет его работу, отрицательно влияя на смежные модули. Только качественные детали имеют право занять место поврежденных компонентов айфона. При повреждении любой составляющей дисплея, будь то стекло, тачскрин или подсветка, замене, как правило, подлежит весь модуль, так как установка отдельных компонентов не оправдывает себя ни по цене, ни по времени работы, ни по качеству. Собранный в заводских условиях компонент работает намного надежнее и более четко. Если кто-то утверждает, что легко поменяет только стекло экрана, доверять такому мастеру не стоит.
  • Особенности применяемых комплектующих. Мы абсолютно уверены в качестве всех деталей, которые устанавливаем на место поврежденных. Даже если попадается незначительный процент брака, абсолютно исключить который практически невозможно ни в одной сфере, это наша ответственность, которую мы подтверждаем, выдавая гарантийные обязательства.

Приходите в наши сервисные центры, чтобы быстро, надежно, гарантированно качественно отремонтировать iPhone 6, какими бы серьезными не казались Вам имеющиеся проблемы.

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Выберите неисправность iPhone 6:

Экран
Нет изображения / разбит дисплей
Стекло
Разбито стекло но матрица исправна
Аккумулятор
Не включается / быстро разряжается
Вода
В iPhone попала вода
Разъем Зарядки
iPhone не заряжается / не видит шнур
Корпус
Корпус погнулся (треснул) / потрепанный вид
Динамик
Не воспроизводит звук / не слышно собеседника
Камера
Камера не работает / нет фокуса, все размыто
Кнопка Home
Кнопка Home не работает / не нажимается
Вибромотор
Вибрация не работает / нет виброрежима
Кнопка Power
iPhone не включается / кнопка не работает
Антенна iPhone
Айфон не ловит сеть Wi-Fi/LTE/3G не видит симку
Кнопки громкости
Кнопки не работают / не нажимаются
Разъем наушников
Не работает гарнитура / не видит наушники
Микрофон
Собеседник не слышит / не записывает звук
Тачскрин, Сенсор
Экран не реагирует на прикосновения
Не включается
Перестал включаться, не работает
Не заряжается
Перестал заряжаться, не идет зарядка
Датчик приближения
iPhone отключает экран / автояркость не работает
Греется iPhone
Телефон становится очень горячим
Контроллер питания
Не включается, быстро разряжается
Touch ID
Не работает Touch ID
Контроллер заряда U2
Замена контроллера заряда U2
NFC
Не работают бесконтактные платежи
Материнская плата
Замена материнской платы
Восстановление iPhone
Восстановление iPhone

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Срочный ремонт iPhone. Большинство работ занимают не более 30 минут.
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Гарантия конфиденциальности. Мы НЕ просматриваем вашу личную информацию.

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Как к нам проехать?

Адрес: Нижний Новгород, ул. Звездинка, дом 7. Вход со стороны сквера в начале дома, первый этаж.

Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00 без обеда и выходных

На общественном транспорте

Остановка общественного транспорта «Площадь Максима Горького»

  1. Автобусы: 1, 5, 16, 26, 30, 40, 41, 43, 45, 64, 68
  2. Троллейбусы: 31
  3. Маршрутки: 4, 18, 29, 34, 37, 47, 50, 57, 60, 69, 74, 85, 97, 98

Метро: «Горьковская». Поднимитесь на сторону площади Максима Горького (вход №1) и двигайтесь 4 минуты пешком в сторону Звездинского сквера мимо Ростелекома (дорогу переходить не нужно).

На автомобиле

С площади Максима Горького съезжайте с кольца перед Ростелекомом и двигайтесь в сторону Газпрома. Вам нужен первый многоэтажный красный кирпичный дом в начале сквера.

Вокруг Звездинского сквера действует бесплатная парковка. Платная парковка расположена перед McDonalds на площади.

Проложить маршрут в 2GIS
Как к нам проехать?

Адрес: Нижний Новгород, ул. Площадь Революции д.9, ТЦ Республика (2 этаж). Через главный вход поднимаетесь на лифте на второй этаж и сразу поворот налево.

Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00 без обеда и выходных

На общественном транспорте

Остановка общественного транспорта «Площадь Революции»

  1. Автобусы: 19, 26, 43, 48, 61, 66, 95
  2. Трамваи: 1, 3, 27, 417
  3. Маршрутки: 3, 13, 21, 34, 37, 40, 42, 50, 67, 74, 86, 87, 91, 113, 138

Метро: «Московская». Поднимитесь на сторону площади Революции (вход №1, №2) и окажитесь почти у ТЦ «Республика».

На автомобиле

Оставить машину на бесплатной парковке можно у ТЦ «Республика» со стороны ул. Литвинова; на против ТЦ «Республика» рядом с McDonalds; около ЦУМа; на пересечении ул. Литвинова и заездом на метромост.

Платная парковка доступна напротив Московского вокзала, 50 руб/час. Напоминаем, при ремонте от 2000 рублей, мы оплатим до 2 часов Вашей парковки при предъявлении парковочного талона.

Проложить маршрут в 2GIS
Как к нам проехать?

Адрес: Нижний Новгород, Молодежный проспект 2А, ТЦ «Звезда». Первый этаж, слева от главного входа.

Режим работы: Ежедневно с 9:00 до 21:00 без обеда и выходных

На общественном транспорте

Остановка общественного транспорта «Пл. Киселёва»

  1. Автобусы: 11, 31, 32, 40, 68, 69, 77, 232
  2. Трамваи: 2, 4, 12, 14
  3. Маршрутки: 13, 40, 44, 46, 60, 63, 67, 75, 97, 301

Метро: «Парк Культуры». Выход на противоположной стороне ДК «Газ», площадь Киселева.

На автомобиле

Напротив ТЦ «Звезда» действует бесплатная парковка.

Проложить маршрут в 2GIS
Как к нам проехать?

Адрес: Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Юбилейный бульвар, 2. Первый этаж, отдельный вход.

Режим работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00, без обеда и выходных

На общественном транспорте

Остановка наземного транспорта Культуры

  1. Автобусы: А-3, А-6, А-8, А-35
  2. Маршрутное такси: Т-39, Т-78

Остановка наземного транспорта Центр Сормово

  1. Автобусы: А-3, А-6, А-8, А-10, А-25, А-35, А-51, А-56, А-90, А-95, 203
  2. Маршрутки: Т-24, Т-29, Т-57, Т-59, Т-71, Т-78, Т-308, 319, 324
  3. Троллейбусы: 8
  4. Трамваи: 6, 7
На автомобиле

Бесплатная парковка на 15 автомобилей напротив нашего крыльца. В течении дня как правило 5-7 мест свободны.

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